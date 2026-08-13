Preço de Smilee hoje

O preço ao vivo de Smilee (SMILEE) hoje é $ 0.02545054, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SMILEE para USD é de $ 0.02545054 por SMILEE.

Smilee ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,901, com um fornecimento em circulação de 2.00M SMILEE. Nas últimas 24 horas, SMILEE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.228201, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02275597.

No desempenho de curto prazo, SMILEE movimentou-se -- na última hora e +10.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 398.41.

Informações de mercado de Smilee (SMILEE)

Capitalização de mercado $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K Volume (24h) $ 398.41$ 398.41 $ 398.41 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.51K$ 254.51K $ 254.51K Fornecimento Circulante 2.00M 2.00M 2.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Smilee é $ 50.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 398.41. A oferta em circulação de SMILEE é 2.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 254.51K.