Preço de Slopana hoje

O preço ao vivo de Slopana (SLOPANA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLOPANA para USD é de -- por SLOPANA.

Slopana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,972.17, com um fornecimento em circulação de 999.59M SLOPANA. Nas últimas 24 horas, SLOPANA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SLOPANA movimentou-se -- na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Slopana (SLOPANA)

Capitalização de mercado $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Fornecimento Circulante 999.59M 999.59M 999.59M Fornecimento total 999,587,592.887219 999,587,592.887219 999,587,592.887219

