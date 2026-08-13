Preço de Sliding Cat hoje

O preço ao vivo de Sliding Cat (滑る猫) hoje é $ 0, com uma variação de 7.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 滑る猫 para USD é de $ 0 por 滑る猫.

Sliding Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,324.73, com um fornecimento em circulação de 999.88M 滑る猫. Nas últimas 24 horas, 滑る猫 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00110706, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 滑る猫 movimentou-se +0.41% na última hora e -11.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sliding Cat (滑る猫)

Capitalização de mercado $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,875,166.040191 999,875,166.040191 999,875,166.040191

A capitalização de mercado atual de Sliding Cat é $ 15.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 滑る猫 é 999.88M, com um fornecimento total de 999875166.040191. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.32K.