Preço de SLEEPLESS COIN hoje

O preço ao vivo de SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) hoje é $ 0.00000881, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLEEPLESS para USD é de $ 0.00000881 por SLEEPLESS.

SLEEPLESS COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,805.78, com um fornecimento em circulação de 998.98M SLEEPLESS. Nas últimas 24 horas, SLEEPLESS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00088957, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000878.

No desempenho de curto prazo, SLEEPLESS movimentou-se -- na última hora e -9.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Capitalização de mercado $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Fornecimento Circulante 998.98M 998.98M 998.98M Fornecimento total 998,983,168.906794 998,983,168.906794 998,983,168.906794

