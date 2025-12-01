Preço de Slap hoje

O preço ao vivo de Slap (SLAP) hoje é $ 0.00024079, com uma variação de 1.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLAP para USD é de $ 0.00024079 por SLAP.

Slap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 240,790, com um fornecimento em circulação de 1.00B SLAP. Nas últimas 24 horas, SLAP foi negociado entre $ 0.00023539 (mínimo) e $ 0.00024229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00192179, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00016264.

No desempenho de curto prazo, SLAP movimentou-se +0.40% na última hora e +0.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Slap (SLAP)

Capitalização de mercado $ 240.79K$ 240.79K $ 240.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 240.79K$ 240.79K $ 240.79K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Slap é $ 240.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SLAP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 240.79K.