Preço de SkyAI hoje

O preço ao vivo de SkyAI (SKYAI) hoje é $ 0.02011811, com uma variação de 16.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKYAI para USD é de $ 0.02011811 por SKYAI.

SkyAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,074,519, com um fornecimento em circulação de 1.00B SKYAI. Nas últimas 24 horas, SKYAI foi negociado entre $ 0.01984111 (mínimo) e $ 0.02563202 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09237, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01433298.

No desempenho de curto prazo, SKYAI movimentou-se +0.17% na última hora e -15.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SkyAI (SKYAI)

Capitalização de mercado $ 20.07M$ 20.07M $ 20.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.07M$ 20.07M $ 20.07M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

