Preço de Sky Coin hoje

O preço ao vivo de Sky Coin (XSO) hoje é $ 0.000182, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XSO para USD é de $ 0.000182 por XSO.

Sky Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 181,996,356, com um fornecimento em circulação de 1.00T XSO. Nas últimas 24 horas, XSO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0001833, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00010586.

No desempenho de curto prazo, XSO movimentou-se -- na última hora e -0.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sky Coin (XSO)

Capitalização de mercado $ 182.00M$ 182.00M $ 182.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 182.00M$ 182.00M $ 182.00M Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

