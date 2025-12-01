Preço de Skully hoje

O preço ao vivo de Skully (SKULLY) hoje é --, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKULLY para USD é de -- por SKULLY.

Skully ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,782, com um fornecimento em circulação de 778.56M SKULLY. Nas últimas 24 horas, SKULLY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SKULLY movimentou-se -0.25% na última hora e +2.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Skully (SKULLY)

Capitalização de mercado $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.49K$ 47.49K $ 47.49K Fornecimento Circulante 778.56M 778.56M 778.56M Fornecimento total 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

