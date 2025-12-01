Preço de Skull of Pepe Token hoje

O preço ao vivo de Skull of Pepe Token (SKOP) hoje é $ 0.00365585, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKOP para USD é de $ 0.00365585 por SKOP.

Skull of Pepe Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 548,378, com um fornecimento em circulação de 150.00M SKOP. Nas últimas 24 horas, SKOP foi negociado entre $ 0.00363181 (mínimo) e $ 0.0036725 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.142385, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00354681.

No desempenho de curto prazo, SKOP movimentou-se +0.66% na última hora e +0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Skull of Pepe Token (SKOP)

Capitalização de mercado $ 548.38K$ 548.38K $ 548.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 548.38K$ 548.38K $ 548.38K Fornecimento Circulante 150.00M 150.00M 150.00M Fornecimento total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

