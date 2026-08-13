Preço de SKS Cartoon hoje

O preço ao vivo de SKS Cartoon (SKS) hoje é $ 0, com uma variação de 3.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKS para USD é de $ 0 por SKS.

SKS Cartoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,087, com um fornecimento em circulação de 999.24M SKS. Nas últimas 24 horas, SKS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SKS movimentou-se +0.23% na última hora e +16.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SKS Cartoon (SKS)

Capitalização de mercado $ 33.09K$ 33.09K $ 33.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.09K$ 33.09K $ 33.09K Fornecimento Circulante 999.24M 999.24M 999.24M Fornecimento total 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688

A capitalização de mercado atual de SKS Cartoon é $ 33.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SKS é 999.24M, com um fornecimento total de 999239208.6809688. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.09K.