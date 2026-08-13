Preço de Ski Mask Dog hoje

O preço ao vivo de Ski Mask Dog (SKI) hoje é $ 0.00339663, com uma variação de 2.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKI para USD é de $ 0.00339663 por SKI.

Ski Mask Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,396,826, com um fornecimento em circulação de 1.00B SKI. Nas últimas 24 horas, SKI foi negociado entre $ 0.00335218 (mínimo) e $ 0.00347121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.35814, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SKI movimentou-se -0.36% na última hora e -4.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.70K.

Informações de mercado de Ski Mask Dog (SKI)

Capitalização de mercado $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volume (24h) $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ski Mask Dog é $ 3.40M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.70K. A oferta em circulação de SKI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.40M.