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O preço ao vivo de Skate hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de SKATE é de 128,081 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SKATE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Skate hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de SKATE é de 128,081 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SKATE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 SKATE para USD

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$0.00094012$0.00094012
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Skate (SKATE)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:17:26 (UTC+8)

Preço de Skate hoje

O preço ao vivo de Skate (SKATE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKATE para USD é de $ 0 por SKATE.

Skate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,081, com um fornecimento em circulação de 134.14M SKATE. Nas últimas 24 horas, SKATE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.130825, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SKATE movimentou-se -0.08% na última hora e +0.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 274.92.

Informações de mercado de Skate (SKATE)

$ 128.08K
$ 128.08K$ 128.08K

$ 274.92
$ 274.92$ 274.92

$ 940.81K
$ 940.81K$ 940.81K

134.14M
134.14M 134.14M

999,999,944.7648815
999,999,944.7648815 999,999,944.7648815

A capitalização de mercado atual de Skate é $ 128.08K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 274.92. A oferta em circulação de SKATE é 134.14M, com um fornecimento total de 999999944.7648815. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 940.81K.

Histórico de preço de Skate USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.130825
$ 0.130825$ 0.130825

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+0.41%

+0.30%

+0.30%

Histórico de preços de Skate (SKATE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Skate em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Skate em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Skate em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Skate em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.41%
30 dias$ 0+10.13%
60 dias$ 0-11.34%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Skate

Previsão de preço de Skate (SKATE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SKATE em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Skate (SKATE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Skate pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Skate pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SKATE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Skate.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Skate

Qual é o preço de hoje de Skate (SKATE)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 0.41%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de SKATE estão em circulação?

A oferta em circulação de SKATE é de 134141777.70832269, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Skate?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de SKATE nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Skate hoje?

A capitalização de mercado está em R$641772.79118012832000, posicionando Skate na posição #5410 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente SKATE está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Skate?

A recente variação de preço de 0.41% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Skate

Última atualização da página: 2026-08-13 21:17:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Skate (SKATE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

0.00%

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$0.00852
$0.00852$0.00852

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$0.01753$0.01753

-16.80%

up

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$0.2591$0.2591

+6.62%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28289
$0.28289$0.28289

-13.37%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0055800
$0.0055800$0.0055800

+36.39%

Bitway

Bitway

BTW

$0.260546
$0.260546$0.260546

+18.91%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002983
$0.0002983$0.0002983

+19.32%

Lorenzo Protocol

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$0.04160
$0.04160$0.04160

+14.28%

aPriori

aPriori

APR

$0.48464
$0.48464$0.48464

+12.34%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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