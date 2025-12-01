Preço de Siyana hoje

O preço ao vivo de Siyana (SYYN) hoje é $ 0.00000199, com uma variação de 2.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYYN para USD é de $ 0.00000199 por SYYN.

Siyana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 172,702, com um fornecimento em circulação de 87.00B SYYN. Nas últimas 24 horas, SYYN foi negociado entre $ 0.00000198 (mínimo) e $ 0.00000208 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00001493, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000013.

No desempenho de curto prazo, SYYN movimentou-se -2.32% na última hora e -21.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Siyana (SYYN)

Capitalização de mercado $ 172.70K$ 172.70K $ 172.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 198.51K$ 198.51K $ 198.51K Fornecimento Circulante 87.00B 87.00B 87.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Siyana é $ 172.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SYYN é 87.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 198.51K.