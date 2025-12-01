Preço de SimpCoin hoje

O preço ao vivo de SimpCoin (SIMP) hoje é $ 0.00000784, com uma variação de 1.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIMP para USD é de $ 0.00000784 por SIMP.

SimpCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,829.6, com um fornecimento em circulação de 998.96M SIMP. Nas últimas 24 horas, SIMP foi negociado entre $ 0.00000778 (mínimo) e $ 0.00000802 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00084018, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000686.

No desempenho de curto prazo, SIMP movimentou-se +0.21% na última hora e +8.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SimpCoin (SIMP)

Capitalização de mercado $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Fornecimento Circulante 998.96M 998.96M 998.96M Fornecimento total 998,962,583.422822 998,962,583.422822 998,962,583.422822

