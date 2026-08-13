Preço de Silo Finance hoje

O preço ao vivo de Silo Finance (SILO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SILO para USD é de $ 0 por SILO.

Silo Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 377,991, com um fornecimento em circulação de 614.01M SILO. Nas últimas 24 horas, SILO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SILO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.10.

Informações de mercado de Silo Finance (SILO)

Capitalização de mercado $ 377.99K$ 377.99K $ 377.99K Volume (24h) $ 9.10$ 9.10 $ 9.10 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 566.58K$ 566.58K $ 566.58K Fornecimento Circulante 614.01M 614.01M 614.01M Fornecimento total 919,457,440.6917413 919,457,440.6917413 919,457,440.6917413

A capitalização de mercado atual de Silo Finance é $ 377.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.10. A oferta em circulação de SILO é 614.01M, com um fornecimento total de 919457440.6917413. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 566.58K.