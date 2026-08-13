Qual é o preço atual de Signet?

Signet está sendo negociado a R$0.2194965564544226400000, apresentando uma variação de preço de -1.93% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está SIGNET hoje?

A volatilidade do preço de SIGNET nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Signet?

O token flutuou entre R$0.2184085876991120064000 (mínimo) e R$0.2232719027371857312000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação SIGNET gerou?

Nas últimas 24 horas, SIGNET acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.83821646571590592000, e o mínimo histórico é de R$0.1882446502001153568000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Signet?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como SIGNET se compara a outros tokens de SocialFi,Base Ecosystem?

Dentro da categoria SocialFi,Base Ecosystem, SIGNET mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.