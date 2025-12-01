Preço de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner hoje

O preço ao vivo de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIZZ para USD é de -- por RIZZ.

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 68,550, com um fornecimento em circulação de 923.02M RIZZ. Nas últimas 24 horas, RIZZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIZZ movimentou-se -- na última hora e +2.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Capitalização de mercado $ 68.55K$ 68.55K $ 68.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 68.55K$ 68.55K $ 68.55K Fornecimento Circulante 923.02M 923.02M 923.02M Fornecimento total 923,021,309.568048 923,021,309.568048 923,021,309.568048

A capitalização de mercado atual de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner é $ 68.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIZZ é 923.02M, com um fornecimento total de 923021309.568048. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 68.55K.