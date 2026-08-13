Preço de SigmaDotMoney hoje

O preço ao vivo de SigmaDotMoney (SIGMA) hoje é $ 0.00355426, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIGMA para USD é de $ 0.00355426 por SIGMA.

SigmaDotMoney ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 515,297, com um fornecimento em circulação de 145.00M SIGMA. Nas últimas 24 horas, SIGMA foi negociado entre $ 0.00354794 (mínimo) e $ 0.00361489 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.089113, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0031148.

No desempenho de curto prazo, SIGMA movimentou-se +0.09% na última hora e +9.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.18K.

Informações de mercado de SigmaDotMoney (SIGMA)

Capitalização de mercado $ 515.30K$ 515.30K $ 515.30K Volume (24h) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Fornecimento Circulante 145.00M 145.00M 145.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SigmaDotMoney é $ 515.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.18K. A oferta em circulação de SIGMA é 145.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.55M.