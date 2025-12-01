Preço de Sigma bnb USD hoje

O preço ao vivo de Sigma bnb USD (BNBUSD) hoje é $ 1.002, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBUSD para USD é de $ 1.002 por BNBUSD.

Sigma bnb USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,273,955, com um fornecimento em circulação de 1.27M BNBUSD. Nas últimas 24 horas, BNBUSD foi negociado entre $ 0.999013 (mínimo) e $ 1.004 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.019, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.990806.

No desempenho de curto prazo, BNBUSD movimentou-se +0.00% na última hora e -0.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sigma bnb USD (BNBUSD)

Capitalização de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Fornecimento Circulante 1.27M 1.27M 1.27M Fornecimento total 1,270,862.486032772 1,270,862.486032772 1,270,862.486032772

