Preço de Sidiora Markets hoje

O preço ao vivo de Sidiora Markets (SID) hoje é $ 0, com uma variação de 17.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SID para USD é de $ 0 por SID.

Sidiora Markets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 630,210, com um fornecimento em circulação de 989.88M SID. Nas últimas 24 horas, SID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0010868, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SID movimentou-se +0.23% na última hora e +56.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.62K.

Informações de mercado de Sidiora Markets (SID)

Capitalização de mercado $ 630.21K$ 630.21K $ 630.21K Volume (24h) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 630.21K$ 630.21K $ 630.21K Fornecimento Circulante 989.88M 989.88M 989.88M Fornecimento total 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

A capitalização de mercado atual de Sidiora Markets é $ 630.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.62K. A oferta em circulação de SID é 989.88M, com um fornecimento total de 989876448.979661. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 630.21K.