Preço de Shroomy hoje

O preço ao vivo de Shroomy (SHROOMY) hoje é --, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHROOMY para USD é de -- por SHROOMY.

Shroomy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,254, com um fornecimento em circulação de 927.91M SHROOMY. Nas últimas 24 horas, SHROOMY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00580516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHROOMY movimentou-se -0.06% na última hora e +6.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shroomy (SHROOMY)

Capitalização de mercado $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K Fornecimento Circulante 927.91M 927.91M 927.91M Fornecimento total 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

