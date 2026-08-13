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O preço ao vivo de Shovel hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de SHOVEL é de 19,138.85 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SHOVEL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Shovel hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de SHOVEL é de 19,138.85 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SHOVEL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Shovel (SHOVEL)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 SHOVEL para USD

$0.000000191388
$0.000000191388$0.000000191388
-10.90%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Shovel (SHOVEL)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:12:25 (UTC+8)

Preço de Shovel hoje

O preço ao vivo de Shovel (SHOVEL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHOVEL para USD é de $ 0 por SHOVEL.

Shovel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,138.85, com um fornecimento em circulação de 100.00B SHOVEL. Nas últimas 24 horas, SHOVEL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHOVEL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shovel (SHOVEL)

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

--
----

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Shovel é $ 19.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHOVEL é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.14K.

Histórico de preço de Shovel USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Histórico de preços de Shovel (SHOVEL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Shovel em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Shovel em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Shovel em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Shovel em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 00.00%
60 dias$ 0-11.05%
90 dias----

Previsão de preço para Shovel

Previsão de preço de Shovel (SHOVEL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SHOVEL em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Shovel (SHOVEL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Shovel pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Shovel pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SHOVEL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Shovel.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Shovel (SHOVEL)

Site oficial

Categoria :

Base EcosystemSocialFi

Sobre Shovel

Em que rede blockchain Shovel opera?

Shovel opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SHOVEL?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Shovel pertence?

Shovel se enquadra na categoria SocialFi,Base Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SHOVEL com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Shovel?

Sua capitalização de mercado é de R$95898.6358982034720000, colocando o ativo na posição #8917. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SHOVEL estão atualmente em circulação?

Há 100000000000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Shovel hoje?

Nos últimos dias, SHOVEL gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Shovel flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Shovel

Última atualização da página: 2026-08-13 21:12:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Shovel (SHOVEL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00852
$0.00852$0.00852

-70.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

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$0.01753
$0.01753$0.01753

-16.80%

up

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$0.2591
$0.2591$0.2591

+6.62%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28385
$0.28385$0.28385

-13.08%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0056858
$0.0056858$0.0056858

+38.97%

Bitway

Bitway

BTW

$0.260509
$0.260509$0.260509

+18.89%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002948
$0.0002948$0.0002948

+17.92%

Lorenzo Protocol

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$0.04147
$0.04147$0.04147

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aPriori

aPriori

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$0.47946
$0.47946$0.47946

+11.14%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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