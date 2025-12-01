Preço de Shong Inu hoje

O preço ao vivo de Shong Inu (SHONG) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHONG para USD é de -- por SHONG.

Shong Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,723, com um fornecimento em circulação de 1.00B SHONG. Nas últimas 24 horas, SHONG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00153521, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHONG movimentou-se -- na última hora e +6.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shong Inu (SHONG)

Capitalização de mercado $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

