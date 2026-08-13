Preço de Shit Piss Skin Can hoje

O preço ao vivo de Shit Piss Skin Can (SPSC) hoje é $ 0, com uma variação de 26.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPSC para USD é de $ 0 por SPSC.

Shit Piss Skin Can ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 156,440, com um fornecimento em circulação de 999.86M SPSC. Nas últimas 24 horas, SPSC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01662425, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPSC movimentou-se -0.01% na última hora e +7.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 98.92K.

Informações de mercado de Shit Piss Skin Can (SPSC)

Capitalização de mercado $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K Volume (24h) $ 98.92K$ 98.92K $ 98.92K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K Fornecimento Circulante 999.86M 999.86M 999.86M Fornecimento total 999,856,357.031032 999,856,357.031032 999,856,357.031032

A capitalização de mercado atual de Shit Piss Skin Can é $ 156.44K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 98.92K. A oferta em circulação de SPSC é 999.86M, com um fornecimento total de 999856357.031032. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 156.44K.