Preço de Shila Inu hoje

O preço ao vivo de Shila Inu (SHIL) hoje é $ 0, com uma variação de 2.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIL para USD é de $ 0 por SHIL.

Shila Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,478, com um fornecimento em circulação de 1.00T SHIL. Nas últimas 24 horas, SHIL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIL movimentou-se +0.10% na última hora e +1.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shila Inu (SHIL)

Capitalização de mercado $ 41.48K$ 41.48K $ 41.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.48K$ 41.48K $ 41.48K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Shila Inu é $ 41.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHIL é 1.00T, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.48K.