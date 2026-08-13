Preço de Shifu hoje

O preço ao vivo de Shifu (SHIFU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIFU para USD é de $ 0 por SHIFU.

Shifu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 315,816, com um fornecimento em circulação de 91.56B SHIFU. Nas últimas 24 horas, SHIFU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIFU movimentou-se -- na última hora e -0.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shifu (SHIFU)

Capitalização de mercado $ 315.82K$ 315.82K $ 315.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 315.82K$ 315.82K $ 315.82K Fornecimento Circulante 91.56B 91.56B 91.56B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Shifu é $ 315.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHIFU é 91.56B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 315.82K.