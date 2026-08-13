O que é o Doge Mascot Shibu?

Este projeto é apoiado pela artista e criadora de Neiro e Kabosu Fantoumi. Sua arte é a sua vida, e ela a compartilha criando livros infantis com base em nossas moedas famosas, como Neiro, Kobosu e Doge. Ela espalha alegria por meio de seus livros para crianças ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que as educa sobre o universo das criptomoedas. Esperamos alcançar ainda mais públicos com o Shibu, de uma maneira que nenhuma outra moeda conseguiu até agora.

Qual é o preço atual de Shibu?

Shibu está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de -13.40% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está SHIBU hoje?

A volatilidade do preço de SHIBU nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Shibu?

O token flutuou entre R$ (mínimo) e R$ (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação SHIBU gerou?

Nas últimas 24 horas, SHIBU acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.0660563338913239392000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Shibu?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como SHIBU se compara a outros tokens de Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem?

Dentro da categoria Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem, SHIBU mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.