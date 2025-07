O que é SHIBONK (SBONK)

SHIBONK plans to bring value and recognition to the often overlooked but highly influential world of internet memes. Memes have a long history of shaping popular culture and how we communicate online, but they have often been treated as lowbrow or ephemeral. SHIBONK aims to change this by creating a token that recognizes and rewards the creators and curators of high-quality memes and by building a vibrant and engaged community of meme enthusiasts. By doing so, we hope to celebrate and elevate the art form of the meme and bring greater recognition and value to the world of internet memes.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de SHIBONK (SBONK) Site oficial

Tokenomics de SHIBONK (SBONK)

Compreender a tokenomics de SHIBONK (SBONK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SBONK agora!