Preço de SHIBCAT hoje

O preço ao vivo de SHIBCAT (SHIBCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 60.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIBCAT para USD é de $ 0 por SHIBCAT.

SHIBCAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 115,822, com um fornecimento em circulação de 1.00B SHIBCAT. Nas últimas 24 horas, SHIBCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIBCAT movimentou-se -10.33% na última hora e +10.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 72.07K.

Informações de mercado de SHIBCAT (SHIBCAT)

Capitalização de mercado $ 115.82K$ 115.82K $ 115.82K Volume (24h) $ 72.07K$ 72.07K $ 72.07K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.82K$ 115.82K $ 115.82K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SHIBCAT é $ 115.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 72.07K. A oferta em circulação de SHIBCAT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.82K.