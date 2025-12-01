Preço de Shibaverse hoje

O preço ao vivo de Shibaverse (VERSE) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERSE para USD é de -- por VERSE.

Shibaverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,189, com um fornecimento em circulação de 807.00M VERSE. Nas últimas 24 horas, VERSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.067416, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VERSE movimentou-se -- na última hora e +6.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shibaverse (VERSE)

Capitalização de mercado $ 74.19K$ 74.19K $ 74.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.70K$ 91.70K $ 91.70K Fornecimento Circulante 807.00M 807.00M 807.00M Fornecimento total 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

