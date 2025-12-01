Preço de ShibaCoin hoje

O preço ao vivo de ShibaCoin (SHIC) hoje é --, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIC para USD é de -- por SHIC.

ShibaCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 756,036, com um fornecimento em circulação de 96.05B SHIC. Nas últimas 24 horas, SHIC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIC movimentou-se +0.19% na última hora e -5.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ShibaCoin (SHIC)

Capitalização de mercado $ 756.04K$ 756.04K $ 756.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 756.04K$ 756.04K $ 756.04K Fornecimento Circulante 96.05B 96.05B 96.05B Fornecimento total 96,054,843,750.0 96,054,843,750.0 96,054,843,750.0

A capitalização de mercado atual de ShibaCoin é $ 756.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHIC é 96.05B, com um fornecimento total de 96054843750.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 756.04K.