Preço de Shiba Armstrong hoje

O preço ao vivo de Shiba Armstrong (SHIBA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIBA para USD é de $ 0 por SHIBA.

Shiba Armstrong ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,717, com um fornecimento em circulação de 10.00B SHIBA. Nas últimas 24 horas, SHIBA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01457833, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIBA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shiba Armstrong (SHIBA)

Capitalização de mercado $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Shiba Armstrong é $ 129.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHIBA é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.72K.