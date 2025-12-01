Preço de Shib Original Vision hoje

O preço ao vivo de Shib Original Vision (SOV) hoje é --, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOV para USD é de -- por SOV.

Shib Original Vision ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,460, com um fornecimento em circulação de 113.44T SOV. Nas últimas 24 horas, SOV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOV movimentou-se -0.19% na última hora e +0.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shib Original Vision (SOV)

Capitalização de mercado $ 111.46K$ 111.46K $ 111.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Fornecimento Circulante 113.44T 113.44T 113.44T Fornecimento total 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

