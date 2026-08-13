Preço de Sherwood Exchange hoje

O preço ao vivo de Sherwood Exchange (SWOOD) hoje é $ 0, com uma variação de 2.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWOOD para USD é de $ 0 por SWOOD.

Sherwood Exchange ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,504, com um fornecimento em circulação de 1.00B SWOOD. Nas últimas 24 horas, SWOOD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWOOD movimentou-se -- na última hora e -8.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sherwood Exchange (SWOOD)

Capitalização de mercado $ 28.50K$ 28.50K $ 28.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.50K$ 28.50K $ 28.50K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sherwood Exchange é $ 28.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SWOOD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.50K.