Preço de Sheep Wif Hat hoje

O preço ao vivo de Sheep Wif Hat (SWIF) hoje é $ 0, com uma variação de 6.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWIF para USD é de $ 0 por SWIF.

Sheep Wif Hat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 79,653, com um fornecimento em circulação de 873.20M SWIF. Nas últimas 24 horas, SWIF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03214702, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWIF movimentou-se -1.41% na última hora e -0.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sheep Wif Hat (SWIF)

Capitalização de mercado $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K Fornecimento Circulante 873.20M 873.20M 873.20M Fornecimento total 873,199,194.274408 873,199,194.274408 873,199,194.274408

A capitalização de mercado atual de Sheep Wif Hat é $ 79.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SWIF é 873.20M, com um fornecimento total de 873199194.274408. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.65K.