Preço de SHED hoje

O preço ao vivo de SHED (SHED) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHED para USD é de $ 0 por SHED.

SHED ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,034, com um fornecimento em circulação de 787.71M SHED. Nas últimas 24 horas, SHED foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHED movimentou-se -- na última hora e -0.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 116.74.

Informações de mercado de SHED (SHED)

Capitalização de mercado $ 91.03K$ 91.03K $ 91.03K Volume (24h) $ 116.74$ 116.74 $ 116.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.43K$ 115.43K $ 115.43K Fornecimento Circulante 787.71M 787.71M 787.71M Fornecimento total 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778

A capitalização de mercado atual de SHED é $ 91.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 116.74. A oferta em circulação de SHED é 787.71M, com um fornecimento total de 988702782.2852778. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.43K.