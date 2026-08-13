Preço de SEXY ANIMALCOIN hoje

O preço ao vivo de SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANIMAL para USD é de $ 0 por ANIMAL.

SEXY ANIMALCOIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,706.08, com um fornecimento em circulação de 1000.00M ANIMAL. Nas últimas 24 horas, ANIMAL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANIMAL movimentou-se -- na última hora e -22.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL)

Capitalização de mercado $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

A capitalização de mercado atual de SEXY ANIMALCOIN é $ 11.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANIMAL é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998995.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.71K.