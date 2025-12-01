Preço de SERO hoje

O preço ao vivo de SERO (SERO) hoje é $ 0.0024149, com uma variação de 3.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SERO para USD é de $ 0.0024149 por SERO.

SERO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,076,323, com um fornecimento em circulação de 444.26M SERO. Nas últimas 24 horas, SERO foi negociado entre $ 0.00231639 (mínimo) e $ 0.00253968 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.55192, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00149442.

No desempenho de curto prazo, SERO movimentou-se -0.37% na última hora e +23.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SERO (SERO)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Fornecimento Circulante 444.26M 444.26M 444.26M Fornecimento total 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

