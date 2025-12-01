Preço de Sentiient hoje

O preço ao vivo de Sentiient (SENT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SENT para USD é de -- por SENT.

Sentiient ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,994.87, com um fornecimento em circulação de 1.20B SENT. Nas últimas 24 horas, SENT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0053853, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SENT movimentou-se -- na última hora e +7.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sentiient (SENT)

Capitalização de mercado $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Fornecimento Circulante 1.20B 1.20B 1.20B Fornecimento total 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sentiient é $ 17.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SENT é 1.20B, com um fornecimento total de 1200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.99K.