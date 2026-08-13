Preço de Seedless Wallet hoje

O preço ao vivo de Seedless Wallet (SEED) hoje é $ 0, com uma variação de 3.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEED para USD é de $ 0 por SEED.

Seedless Wallet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,287, com um fornecimento em circulação de 999.81M SEED. Nas últimas 24 horas, SEED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SEED movimentou-se +0.41% na última hora e -19.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Seedless Wallet (SEED)

Capitalização de mercado $ 33.29K$ 33.29K $ 33.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.29K$ 33.29K $ 33.29K Fornecimento Circulante 999.81M 999.81M 999.81M Fornecimento total 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762

A capitalização de mercado atual de Seedless Wallet é $ 33.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SEED é 999.81M, com um fornecimento total de 999810754.8537762. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.29K.