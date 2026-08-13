Preço de Securitize Tokenized AAA CLO Fund hoje

O preço ao vivo de Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) hoje é $ 1,026.91, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAC para USD é de $ 1,026.91 por STAC.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 102,994,292, com um fornecimento em circulação de 100.30K STAC. Nas últimas 24 horas, STAC foi negociado entre $ 1,023.35 (mínimo) e $ 1,029.32 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,032.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 997.66.

No desempenho de curto prazo, STAC movimentou-se +0.06% na última hora e +0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

Capitalização de mercado $ 102.99M$ 102.99M $ 102.99M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 102.99M$ 102.99M $ 102.99M Fornecimento Circulante 100.30K 100.30K 100.30K Fornecimento total 100,295.100776 100,295.100776 100,295.100776

A capitalização de mercado atual de Securitize Tokenized AAA CLO Fund é $ 102.99M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STAC é 100.30K, com um fornecimento total de 100295.100776. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 102.99M.