Preço de Scry Agent Ward hoje

O preço ao vivo de Scry Agent Ward (SCRY) hoje é $ 0, com uma variação de 16.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCRY para USD é de $ 0 por SCRY.

Scry Agent Ward ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,915.44, com um fornecimento em circulação de 1.00B SCRY. Nas últimas 24 horas, SCRY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCRY movimentou-se -0.35% na última hora e +9.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Scry Agent Ward (SCRY)

Capitalização de mercado $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Scry Agent Ward é $ 15.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCRY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.92K.