Em que rede blockchain Scotland Fan Token opera?

Scotland Fan Token opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SFA?

O token está cotado a R$1.13940668546130996000, registrando uma variação de preço de -2.47% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Scotland Fan Token pertence?

Scotland Fan Token se enquadra na categoria Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SFA com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Scotland Fan Token?

Sua capitalização de mercado é de R$2809556.34308981040000, colocando o ativo na posição #3459. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SFA estão atualmente em circulação?

Há 2465833.333333 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Scotland Fan Token hoje?

Nos últimos dias, SFA gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Scotland Fan Token flutuou entre R$1.11928258923200148000 e R$1.25196332129366232000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.