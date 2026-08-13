Preço de Schwab International Equity xStock hoje

O preço ao vivo de Schwab International Equity xStock (SCHFX) hoje é $ 28.33, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCHFX para USD é de $ 28.33 por SCHFX.

Schwab International Equity xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 185,246, com um fornecimento em circulação de 6.54K SCHFX. Nas últimas 24 horas, SCHFX foi negociado entre $ 28.3 (mínimo) e $ 28.45 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 28.89, enquanto a mínima histórica foi de $ 24.1.

No desempenho de curto prazo, SCHFX movimentou-se +0.00% na última hora e -0.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 403.34.

Informações de mercado de Schwab International Equity xStock (SCHFX)

Capitalização de mercado $ 185.25K$ 185.25K $ 185.25K Volume (24h) $ 403.34$ 403.34 $ 403.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 185.25K$ 185.25K $ 185.25K Fornecimento Circulante 6.54K 6.54K 6.54K Fornecimento total 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

A capitalização de mercado atual de Schwab International Equity xStock é $ 185.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 403.34. A oferta em circulação de SCHFX é 6.54K, com um fornecimento total de 6537.797073665763. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 185.25K.