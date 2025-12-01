Preço de Schizodio hoje

O preço ao vivo de Schizodio (SCHIZODIO) hoje é --, com uma variação de 5.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCHIZODIO para USD é de -- por SCHIZODIO.

Schizodio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 148,946, com um fornecimento em circulação de 1.00B SCHIZODIO. Nas últimas 24 horas, SCHIZODIO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCHIZODIO movimentou-se -0.08% na última hora e -23.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Schizodio (SCHIZODIO)

Capitalização de mercado $ 148.95K$ 148.95K $ 148.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 148.95K$ 148.95K $ 148.95K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Schizodio é $ 148.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCHIZODIO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 148.95K.