Preço de Savings xDAI hoje

O preço ao vivo de Savings xDAI (SDAI) hoje é $ 1.22, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SDAI para USD é de $ 1.22 por SDAI.

Savings xDAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 98,550,583, com um fornecimento em circulação de 80.97M SDAI. Nas últimas 24 horas, SDAI foi negociado entre $ 1.21 (mínimo) e $ 1.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.41, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.548412.

No desempenho de curto prazo, SDAI movimentou-se +0.09% na última hora e +0.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Savings xDAI (SDAI)

Capitalização de mercado $ 98.55M$ 98.55M $ 98.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.55M$ 98.55M $ 98.55M Fornecimento Circulante 80.97M 80.97M 80.97M Fornecimento total 80,967,827.75339152 80,967,827.75339152 80,967,827.75339152

A capitalização de mercado atual de Savings xDAI é $ 98.55M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SDAI é 80.97M, com um fornecimento total de 80967827.75339152. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.55M.