Preço de Savings USDD hoje

O preço ao vivo de Savings USDD (SUSDD) hoje é $ 1.06, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUSDD para USD é de $ 1.06 por SUSDD.

Savings USDD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 255,680,041, com um fornecimento em circulação de 239.74M SUSDD. Nas últimas 24 horas, SUSDD foi negociado entre $ 1.053 (mínimo) e $ 1.061 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.062, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.637557.

No desempenho de curto prazo, SUSDD movimentou-se -0.00% na última hora e +0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 60.00.

Informações de mercado de Savings USDD (SUSDD)

Capitalização de mercado $ 255.68M$ 255.68M $ 255.68M Volume (24h) $ 60.00$ 60.00 $ 60.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.24M$ 254.24M $ 254.24M Fornecimento Circulante 239.74M 239.74M 239.74M Fornecimento total 239,743,929.5437453 239,743,929.5437453 239,743,929.5437453

A capitalização de mercado atual de Savings USDD é $ 255.68M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.00. A oferta em circulação de SUSDD é 239.74M, com um fornecimento total de 239743929.5437453. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 254.24M.