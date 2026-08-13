Preço de Savanna Survival (SVSA)
O preço ao vivo de Savanna Survival (SVSA) hoje é $ 0.00114753, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SVSA para USD é de $ 0.00114753 por SVSA.
Savanna Survival ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 220,102, com um fornecimento em circulação de 191.81M SVSA. Nas últimas 24 horas, SVSA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085655, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, SVSA movimentou-se -- na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.17.
A capitalização de mercado atual de Savanna Survival é $ 220.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.17. A oferta em circulação de SVSA é 191.81M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.15M.
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+0.04%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Savanna Survival em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Savanna Survival em USD foi de $ -0.0000241426.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Savanna Survival em USD foi de $ -0.0000696588.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Savanna Survival em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ -0.0000241426
|-2.10%
|60 dias
|$ -0.0000696588
|-6.07%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de Savanna Survival pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de negociação de Savanna Survival?
Savanna Survival (SVSA) está atualmente cotado a R$0.0057502500363591534000 BRL, refletindo uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.
Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Savanna Survival hoje?
A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.
Quão forte é o interesse de negociação em SVSA?
Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.
Qual é a posição de Savanna Survival no mercado global de criptomoedas?
Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 4604 com uma capitalização de mercado de R$1102926.75006555156000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.
O que a oferta circulante nos diz sobre SVSA?
Com 191805555.3 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.
Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Savanna Survival?
A faixa de preço entre R$0E-15 e R$0E-15 nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.
Como Savanna Survival se compara a ativos similares?
Em comparação com outros tokens de Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight, SVSA continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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