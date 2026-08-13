Preço de Sauce Inu hoje

O preço ao vivo de Sauce Inu (SAUCEINU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAUCEINU para USD é de $ 0 por SAUCEINU.

Sauce Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,993, com um fornecimento em circulação de 100.00B SAUCEINU. Nas últimas 24 horas, SAUCEINU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAUCEINU movimentou-se -- na última hora e -15.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sauce Inu (SAUCEINU)

Capitalização de mercado $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sauce Inu é $ 32.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAUCEINU é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.99K.