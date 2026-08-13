Preço de Saturn Dollar hoje

O preço ao vivo de Saturn Dollar (USDAT) hoje é $ 0.998824, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDAT para USD é de $ 0.998824 por USDAT.

Saturn Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 94,771,020, com um fornecimento em circulação de 95.45M USDAT. Nas últimas 24 horas, USDAT foi negociado entre $ 0.998769 (mínimo) e $ 0.999855 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.042, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.997621.

No desempenho de curto prazo, USDAT movimentou-se -0.02% na última hora e +0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.68M.

Informações de mercado de Saturn Dollar (USDAT)

Capitalização de mercado $ 94.77M$ 94.77M $ 94.77M Volume (24h) $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.36M$ 95.36M $ 95.36M Fornecimento Circulante 95.45M 95.45M 95.45M Fornecimento total 95,449,608.534217 95,449,608.534217 95,449,608.534217

A capitalização de mercado atual de Saturn Dollar é $ 94.77M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.68M. A oferta em circulação de USDAT é 95.45M, com um fornecimento total de 95449608.534217. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.36M.